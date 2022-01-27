Üye Girişi
Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı - Son Dakika

Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı

27.01.2022 08:52
Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı

Yukatel Kayserispor'un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz, Antalya kampından ayrıldı.

Yukatel Kayserispor'un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz, Antalya kampından ayrıldı.

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcularından Nurettin Korkmaz, Portekiz ikinci ligine transfer oldu. Sarı kırmızılı takımın 2002 doğumlu kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, Portekiz ekibi Trofense transfer oldu. Bu sezon ve önümüzdeki sezon geçerli olmak üzere 1,5 yıllık kiralık olarak Portekiz ekibinde forma giyecek olan Nurettin Korkmaz, Yukatel Kayserispor'un Antalya kampından ayrıldı.

20 yaşındaki oyuncu, Cuma günü Portekiz'e giderek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Nurettin Korkmaz, Kayserispor, Portekiz, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
08:39 Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!
08:37 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!
08:31 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları
08:20 İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!
08:16 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:03 Erdoğan, "suikastın faili yakalandı" demişti! Hablemitoğlu ailesi: Haberimiz yok!
07:45 Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi
07:41 Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi
07:40 Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı
07:31 Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 08:58:36. #1.12#
SON DAKİKA: Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement