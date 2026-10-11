Nuri Şahin, kendisine sorulan soru sonrası şoke oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor ile RAMS Başakşehir arasındaki mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maç sonunda bir basın mensubunun Nuri Şahin’e sorduğu genç hocayı şaşırtırken, sorulan soru ortamı bir anda gerdi.

''İLAHİ ADALET DİYEBİLİR MİYİZ?''

Basın toplantısında söz alan bir basın mensubu, Nuri Şahin'e " Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'a karşı kazanmasıyla siz Avrupa'ya gittiniz ama ilk turdan elendiniz, ilahi adalet diyebilir miyiz?" şeklinde bir soru yöneltti.

''ÖZÜR DİLEYECEK DEĞİLİM!''

Soru karşısında oldukça şaşırdığı görülen Nuri Şahin, kulüp iletişimcisinin basın mensubuna karşı uyarısına rağmen açıklamalarda bulunarak "Bu sene üzerinden konuşacak olursak, ülkemize puan kazandıramadık. Bize yakışmayan bir süreç oldu. İlk turda elendik. Bunun üzüntüsünü de gereğini de yaşadık ama önümüze bakıyoruz. Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve Trabzonspor kupayı kazandığı için bizi Avrupa'ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Konyaspor'a ve İlhan hocama saygım sonsuz ama biz geçen sene ligde 5. olduk. Bu sene de elimizden gelen her şeyi yapıp yeniden Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bir daha gidersek de ülke puanına çok katkı sağlamış bir Nuri Şahin ve Başakşehir olarak karşınızda olurum inşallah. Polemiğe girmeye gerek yok bu konularda, ilahi adalet biraz ağır oldu. Bu şekilde kapatalım, tatlı bir şekilde isterseniz." sözlerini sarf etti.