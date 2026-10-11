Nuri Şahin, Konyaspor'dan alınan ilk dış saha puanını değerli buldu - Son Dakika
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Nuri Şahin, Konyaspor'dan alınan ilk dış saha puanını değerli buldu

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Nuri Şahin, iki takımın da 1 puanı hak ettiğini belirterek Konya'da ilk dış saha puanını aldıklarını ve gol yememelerinin çok değerli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, iki takımın da 1 puanı hak ettiğini söyledi.

Şahin, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım adına da zor bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Gündüz maçında zeminin kuru olmasına da dikkati çeken Şahin, "Seyir zevki belki çok yüksek değil ama mücadele derecesi yüksek olan bir maç oldu. İlk ve ikinci yarıda çok net bir pozisyonumuz var. Bence iki takımın da 1 puanı hak ettiği bir maç oldu. Normalde bu çok kabul edeceğimiz bir şey değil ama bugün için realist bakmam gerekiyorsa iki taraf da sadece bir puan hak etti." diye konuştu.

Şahin, Konya'da ilk dış saha puanını aldıklarını, maçta gol yememelerinin ve az pozisyon vermelerinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Takımının Avrupa'ya erken veda etmesiyle ilgili bir soruya Şahin, şöyle cevap etti:

"Bu sene üzerinden konuşacak olursak, ülkemize puan kazandıramadık. Bize yakışmayan bir süreç oldu. İlk turda elendik. Bunun üzüntüsünü de gereğini de yaşadık ama önümüze bakıyoruz. Eğer Başakşehir olarak biz sezonu 5. bitirdiysek ve Trabzonspor kupayı kazandığı için bizi Avrupa'ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Konyaspor'a ve İlhan hocama saygım sonsuz ama biz geçen sene ligde 5. olduk. Bu sene de elimizden gelen her şeyi yapıp yeniden Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bir daha gidersek de ülke puanına çok katkı sağlamış bir Nuri Şahin ve Başakşehir olarak karşınızda olurum inşallah."

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBaşakşehirNuri ŞahinKonyasporİstanbulTümosanKonyaSporSon Dakika

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