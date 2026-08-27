Nurselin Ay Milli Takıma Davet Edildi
Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün kalecisi Nurselin Ay, U15 Milli Takıma seçildi.
Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Nurselin Ay, Milli Takıma davet edildi.
Bilecik'i U15 Gelişim Ligi'nde temsil eden Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün başarılı kalecisi Nurselin Ay, U15 Milli Takım kapına davet edildi. Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine giden başarılı eldiven Nurselin Ay, Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.
Kaynak: İHA
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