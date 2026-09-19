Nwaiwu, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri maçta yeni hoca için başarı temennisinde bulundu - Son Dakika
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Nwaiwu, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri maçta yeni hoca için başarı temennisinde bulundu

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu, galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirterek yeni hocalarıyla başarılar elde edeceklerini temenni etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'un defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu, "Aile olarak bu şekilde sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

Nwaiwu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini son saniyeye kadar destekleyen taraftara teşekkür etti.

Zor bir hafta geçirdiklerini dile getiren Nwaiwu, "Mağlubiyet sonrası zorlu maça bu hafta boyunca çalıştık. Yeni hocamızla beraber galip gelmeyi başardık ve taraftarımıza armağan ettiğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Teknik direktör değişikliğine yönelik soru üzerine Nwaiwu, "Hoca değişiklikleri futbolda var olan şeyler. Biz işimize odaklanmak durumundaydık. Çok iyi bir hoca' olduğunu söyleyebilirim. Kendisinin bu ailenin bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimizi, birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu.

Nwaiwu, ilk yarı sonrasında soyunma odasına üstün girdiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Hocamız, bize devam etmemiz ve bu şekilde skoru korumamız gerektiğini ve daha farklı skorlarla bu maçı tamamlayabileceğimizi söyledi. Çünkü karşımızda azımsanmayacak derecede büyük bir takım var. Ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğinin konuşması yapıldı. Sonrasında çıktık ve farklı bir skorla sonuç elde ettik. Aile olarak bu şekilde sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor."

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigTrabzonsporGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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