Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı

Namağlup lider Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen bordo-mavililerde Nwakaeme'nin sakatlanması endişe yarattı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Hamsik'in pasında şut çeken Nwakaeme sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen Nijeryalı yıldız, yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Nwakaeme bu sezon bordo-mavili formayla 15 maçta 6 gol ve 6 asist üretme başarısı gösterdi.
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