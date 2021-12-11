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Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı - Son Dakika

Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı

11.12.2021 19:39
Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Bordo-mavili ekipte Anthony Nwakaeme mücadelenin 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Namağlup lider Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen bordo-mavililerde Nwakaeme'nin sakatlanması endişe yarattı.

KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında Hamsik'in pasında şut çeken Nwakaeme sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen Nijeryalı yıldız, yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. Nwakaeme bu sezon bordo-mavili formayla 15 maçta 6 gol ve 6 asist üretme başarısı gösterdi.

Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı - Son Dakika Spor


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