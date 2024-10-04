Nwakaeme'nin Kas Yaralanması

Spor

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin adalesinde kas yaralanması tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Nijeryalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.