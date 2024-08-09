Nyjah Huston'ın Olimpiyat Madalyasında Dökülme Meydana Geldi

ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 29 Temmuz'da kazandığı bronz madalyada 11 günde dökülme meydana geldi.
Sosyal medya hesabından madalyasının son halini paylaşan Huston, "Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor." notunu ekledi.
Kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde 29 Temmuz'da finallerde boy gösteren Huston, Japon Yuto Horigome ve ABD'li Jagger Eaton'ın ardından üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.
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