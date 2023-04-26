O isim Sivasspor deplasmanında yok! Takımın bel kemiğinden Fenerbahçe'ye kötü haber - Son Dakika
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O isim Sivasspor deplasmanında yok! Takımın bel kemiğinden Fenerbahçe'ye kötü haber

26.04.2023 21:17

Sarı-lacivertli ekip, İstanbulspor maçında sakatlanan Attila Szalai'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede 25 yaşındaki Macar futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki en önemli adaylardan olan Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Sivasspor deplasmanında yok! Takımın bel kemiğinden Fenerbahçe'ye kötü haber

SİVAS MAÇINDA YOK

25 yaşındaki Macar stoperin 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Sivasspor deplasmanında yok! Takımın bel kemiğinden Fenerbahçe'ye kötü haber
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İstanbulspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O isim Sivasspor deplasmanında yok! Takımın bel kemiğinden Fenerbahçe'ye kötü haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: O isim Sivasspor deplasmanında yok! Takımın bel kemiğinden Fenerbahçe'ye kötü haber - Son Dakika
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