O nasıl gol Kenan Yıldız! Inter\'î 25 metreden avladı

Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Juventus Stadyumu'nda oynanan maça milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın golü damga vurdu.
Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği sıralarda Juventus'ta Kenan Yıldız sahneye çıktı. Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Juventus atağında topu alan Kenan Yıldız, yaklaşık 25 metreden çok sert bir vuruş yaptı ve kaleci Yann Sommer'i çaresiz bıraktı. Milli oyuncu, tam köşeye yolladığı topla takımını 2-1 öne geçirdi.
Kenan Yıldız'ın attığı bu gol sosyal medyada hem Türk hem de İtalyan taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşılarak gündem oldu.
