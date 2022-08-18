Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu

18.08.2022 16:39
Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu

O sezon bu sezon hedefiyle yola çıkan Muğlaspor futbolcuları düzenlenen tekne turu ile moral buldu.

O sezon bu sezon hedefiyle yola çıkan Muğlaspor futbolcuları düzenlenen tekne turu ile moral buldu.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor futbolcuları için tekne turu düzenlendi. Düzenlenen turda keyifli vakit geçirirken futbolcular yeni sezon öncesi stres attı. Muğlaspor basın sözcüsü Nihat Aktaş, "Takımımız yorucu antrenmanların ardından 1 günlük izine ayrıldı. Bu izinde de yönetimimizin organize ettiği takımımıza moral olsun diye Akyaka'da tekne turu ve yemek organizasyonu gerçekleştirdik" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement