Muğlaspor futbolcuları tekne turu ile moral buldu

O sezon bu sezon hedefiyle yola çıkan Muğlaspor futbolcuları düzenlenen tekne turu ile moral buldu.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor futbolcuları için tekne turu düzenlendi. Düzenlenen turda keyifli vakit geçirirken futbolcular yeni sezon öncesi stres attı. Muğlaspor basın sözcüsü Nihat Aktaş, "Takımımız yorucu antrenmanların ardından 1 günlük izine ayrıldı. Bu izinde de yönetimimizin organize ettiği takımımıza moral olsun diye Akyaka'da tekne turu ve yemek organizasyonu gerçekleştirdik" dedi. - MUĞLA