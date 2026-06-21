Obradovic, Panathinaikos'a Döndü - Son Dakika
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Obradovic, Panathinaikos'a Döndü

Obradovic, Panathinaikos\'a Döndü
21.06.2026 15:38
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Panathinaikos, eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile anlaşıldığını duyurdu.

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırmıştı. Yunan ekibi, Ataman'dan boşalan koltuğa daha önce kulüpte görev almış olan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in getirildiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 14 yıl aradan sonra Panathinaikos'a dönen 66 yaşındaki koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazanarak kulübün efsane isimleri arasına girmişti.

Obradovic, 7 sezon Fenerbahçe'yi çalıştırdı

Zeljko Obradovic, 2013 yılında Fenerbahçe başantrenörü olarak göreve gelmiş ve 7 sezon boyunca takımın başında kalmıştı. Sırp çalıştırıcı yönetiminde sarı-lacivertliler, 5 EuroLeague Final-Four'u, 3 EuroLeague Finali, 1 EuroLeague Şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeljko Obradovic, Panathinaikos, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Obradovic, Panathinaikos'a Döndü - Son Dakika

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