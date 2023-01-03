Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılı yönetimde ise hazırlıklar başladı.
Fanatik'te yer alan habere göre, 17. haftada oynanacak Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray yönetimi Florya'ya çıkarma yapacak. Derbi öncesi takıma moral ziyaretinde bulunacak yönetim, Fenerbahçe maçından galibiyetle dönmek için seferberlik ilan edecek.
Başka Dursun Özbek'in Erden Timur ile Florya'ya geleceği ve burada teknik direktör Okan Buruk'la bir toplantı gerçekleştirerek derbi primini konuşacağı belirtildi.
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