Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor

03.01.2023 11:53

8 Ocak'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da Dursun Özbek ile Erden Timur'un Florya'yı ziyaret edip teknik direktör Okan Buruk ile derbi primini masaya yatırması bekleniyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılı yönetimde ise hazırlıklar başladı.

YÖNETİMDEN FLORYA'YA ÇIKARMA

Fanatik'te yer alan habere göre, 17. haftada oynanacak Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray yönetimi Florya'ya çıkarma yapacak. Derbi öncesi takıma moral ziyaretinde bulunacak yönetim, Fenerbahçe maçından galibiyetle dönmek için seferberlik ilan edecek.

DERBİ PRİMİ DE KONUŞULACAK

Başka Dursun Özbek'in Erden Timur ile Florya'ya geleceği ve burada teknik direktör Okan Buruk'la bir toplantı gerçekleştirerek derbi primini konuşacağı belirtildi.

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