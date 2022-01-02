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Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme - Son Dakika

Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme

02.01.2022 13:39

Ofsporlu futbolcular, ödeme zorlukları yaşamaları sebebiyle 'Fesupanallah' şarkısıyla gönderme yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından ise Peaky Blinders dizindeki bir sahneye dublaj yapılarak, "Başkan'ın parası kimsede kalmaz" mesajı verildi.

TFF 3. Lig ekibi Ofspor'da ödeme zorluklarından dolayı futbolcular gönderme videosu çekti. Futbolcular 'Fesupanallah' şarkısının sözlerini değiştirerek, "Arkası gelmez ödemelerin bıktık illallah. Bize de bir gün peşinat yatar, yatar inşallah. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım valla. Yok mu çaresi Başkan, fesupanallah" videosu paylaştı.

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Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan görülmemiş protesto! Başkan'ın cevabı daha ilginç
Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan görülmemiş protesto! Başkan'ın cevabı daha ilginç

"KİMSENİN PARASI KALMADI"

Kulübün hesabı futbolcuların göndermesini de paylaşıp Peaky Blinders dizisindeki bir sahneye dublaj yapıp cevap verdi. Futbolculara, "Kimsenin lanet parası Ofsporum'da kalmadı. Niye kalsın ki? Sözlerimizi tuttuk. Paralar ödenecek. Ödeyeceğiz oğlum. Siz benim evlatlarımsınız" mesajı verildi.

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Futbol Federasyonu, Peaky Blinders, Ofspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan 'Fesupanallah'şarkılı gönderme - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme - Son Dakika
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