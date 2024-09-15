Ödemiş'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Büyük Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Ödemiş'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Büyük Heyecan Yarattı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları, 161 at ve binicinin katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışlar, VAR sistemi kullanılarak gerçekleştirilirken, katılımcılara ödüller verildi.

15.09.2024 17:19  Güncelleme: 17:24
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- Ödemiş'te rahvan at yarışları heyecanı yaşandı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 161 at ve binicilerin katılımıyla Ödemiş Belediyesi Günlüce Taypark Yarış Alanı'nda düzenlenen yarışlara Ödemişliler büyük ilgi gösterdi. Yarışları, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri birlikte protokol tribününden izledi.

VAR sistemi kullanıldı

Yarışlarda yaşanabilecek anlaşmazlıklara karşı Video Yardımcı Hakem teknolojisinden de yararlanıldı. Bazı yarışlar VAR sistemi üzerinden yeniden izlendi ve yarış hakemleri bilgilendirildi.

Küheylanların geleneği yaşatmak için piste indiği yarışlarda dereceye girenlere Türk Bayrağı, kupa ve para ödülü verildi. Yarışlar akşam saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ödemiş'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Büyük Heyecan Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ödemiş'te Geleneksel Rahvan At Yarışları Büyük Heyecan Yarattı - Son Dakika
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