Odunpazarı Belediyesi Kadınlara Yönelik Spor Etkinlikleri Düzenliyor

Spor

Odunpazarı Belediyesi, kadınlara yönelik step ve aerobik branşlarında düzenlenen spor etkinlikleri, büyük ilgi görüyor.

Odunpazarı Belediyesi, toplumsal sağlığı desteklemek için Odunpazarı'nda bulunan bazı parklarda sabah ve akşam saatlerinde spor etkinlikleri düzenliyor. Pazartesi ve Çarşamba günleri 08.00-09.00 saatleri arasında Kent Park'ta; Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-10.00 saatleri arasında Selami Vardar Parkı, 09.30-10.30 saatleri arasında Bilgi Parkı'nda; Salı ve Perşembe günleri 08.30-09.30 saatleri arasında Kadir Akkaş (Üniversite Evleri) Halk Merkezi yanında, 09.00-10.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Parkı'nda, 09.00-10.00 saatleri arasında Botanik Parkta gerçekleştirilen sabah soru etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Pazartesi ve Çarşamba Günleri 18.00-19.00 saatleri arasında Kadir Akkaş (Üniversite Evleri) Halk Merkezi yanında; Salı ve Perşembe günleri 18.00-19.00 saatleri arasında Kent Park'ta spor etkinlikleri düzenleniyor. Yoğun katılımla gerçekleşen akşam sporu etkinliklerinde, kadınlar günü spor yaparak tamamlıyor. Yeşil alanlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapan kadınlar, hem bedensel hem de zihinsel olarak güçleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklere katılmak isteyen kadınların mat minder, havlu ve sularını yanlarında getirmesi gerekiyor.

Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Sporunun fiziksel sağlık kadar ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğu belirten, yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin sağlıklı ve aktif bir yaşamı desteklemek için düzenlediği bu tür etkinliklerle halkın yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yetkililer, tüm kadınları sporun ve hareketin enerjisiyle dolu bu etkinliklere katılmaya davet etti. - ESKİŞEHİR