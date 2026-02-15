Odunpazarı, Yenimahalle'yi Farkla Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabının ilk haftasında Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 40-26 yendi.
Odunpazarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 22-10 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci devresinde de etkili performansını sürdüren Eskişehir ekibi, salondan 40-26 galip ayrıldı.
