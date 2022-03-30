Off-road ekipleri Gediz'de buluştu - Son Dakika
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Off-road ekipleri Gediz'de buluştu

30.03.2022 10:32
Off-road ekipleri Gediz'de buluştu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde off-road etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde off-road etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ve Simav, Balıkesir'in Demirci, Gördes ve Sındırgı ilçelerinden katılımcılar, arazi araçlarıyla zorlu zeminin tadını çıkardı.

Gediz Ilıca Termal Tatil köyünde toplanan ekipleri Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve Belediye Meclis Üyeleri karşıladı.

Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü'nde toplanan Off-road ekipleri sabah kahvaltısını yöreye özgü Gediz tarhana çorbası ve ev ekmeği ile yaptı.

Burada Off-Road ekibine Bölgemizin parlayan yıldızı haline gelecek olan Gediz Ilıca Termal Tatil köyümüzü tamamlayarak ilçeye kazandırmanın haklı gurunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Off-Road güzergahı üzerinde bulunan Gümele Gölet'i ve Karaağaç etaplarımız sonrası yine bölgenin en önemli turizm ve kayak merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'mizde sizleri ağırlayacağız" dedi.

Başkan Akçadurak, "İlçemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan Murat Dağı'mızda yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede projesi hazırlanan teleferik ve ihaleleri tamamlanan kayak evi ve gençlik kampı ile turizm alanında çok büyük atılımlar yapmaya devam ediyoruz. Off-Road etabımızın kazasız belasız tamamlanması temennisiyle hepiniz hoş geldiniz" şeklinde konuştu.

Programın ardından harekete geçen Off-Road konvoyu, Gümele Gölet'inde hazırlanan özel parkurda çamurlu ve engebeli etap'ı geçmeye çalıştı. Sürücüler, bu parkurda kalarak zor anlar yaşadı.

Ekipler ikinci parkur olarak Murat Dağı eteklerinde bulunan Karaağaç Köyü'nde karlı zeminde drift atarak günün stresini attılar.

Karaağaç köyü etabından sonra Murat Dağı Termal Kayak Merkezine geçen ekipler burada bir süre eğlendikten sonra Tahta Oluk Yaylası'nda meydan ateşi yakarak etkinliği sonlandırdı.

Etkinliği organize eden Gediz Off-Road Kulübü Başkanı Murat Ataman, "Güne Ilıca Termal Tatil Köyü'nü ziyaret ederek başladık. Akabinde Gümele Göleti, Karaağaç ve İlçemizin gözbebeği hem termali hem de kayağı bir arada barındıran Muratdağı Termal Kayak Merkezimizde etabımızı tamamladık. İlçemiz de bu güzellikleri görmek, yaşamak isteyen herkesi Gediz'imize davet ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Off-road ekipleri Gediz'de buluştu
Off-road ekipleri Gediz'de buluştu
Off-road ekipleri Gediz'de buluştu
Off-road ekipleri Gediz'de buluştu
Off-road ekipleri Gediz'de buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Off-road ekipleri Gediz'de buluştu - Son Dakika


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