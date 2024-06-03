Off-Road Festivalinde Araç Takla Attı - Son Dakika
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Spor

Off-Road Festivalinde Araç Takla Attı

Off-Road Festivalinde Araç Takla Attı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Off-Road Festivali'nde, Sapanca OFF-Road Kulübü sporcularının aracı yarış sırasında takla attı. Kazada, off-road aracındaki 2 sporcu da yara almazken, aracın metrelerce yükseldiği ve takla attığı anlar kameraya yansıdı.

03.06.2024 10:13
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Off-Road Festivali'nde, Sapanca OFF-Road Kulübü sporcularının aracı yarış sırasında takla attı. Kazada, off-road aracındaki 2 sporcu da yara almazken, aracın metrelerce yükseldiği ve takla attığı anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde düzenlenen "Gebze 2'nci Off-Road Festivali düzenlendi. 1-2 Haziran günlerinde düzenlenen festivalde, sürücüler, off-road araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışırken, heyecanlı anlar yaşandı. Extrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivale, 120 araç ve 240 sporcu katılırken, Sapanca Belediyesi adına yarışan Sapanca Off-Road Kulübü takımı S4 Klasmanı'nda Selahattin Seçgin - Engin Arslan ikilisi birinci oldu.

TAKLA ATTI, YOLUNA DEVAM ETMEYE ÇALIŞTI

Sapanca Belediyesi adına yarışan Sapanca Off-Road Kulübü üyeleri Pilot Muhammed Ali Yılmazer ve Co-pilot İsmail Öztaş'ın bulunduğu araç, dün gerçekleştirilen etapta yarış sırasında parkurda takla attı. Aracın pilotu taklaya rağmen ilerlemeye çalıştı, ancak arıza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Araçtaki 2 sporcu da kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde parkurdan geçen arazi aracının yerden havalanması ve ön kısmı ile yere çakılması sonrası takla atarak tekrar düz durması yer aldı.

Kaynak: DHA

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