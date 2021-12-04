- Off-road sporcuları zorlu parkurda zamanla yarıştı

BOLU - Bolu'da düzenlenen Baja kupasının üçüncü ayağında pilotlar karla kaplı orman yollarındaki zorlu parkurlarda mücadele etti. Yaklaşık 300 kilometrelik özel etabın koşulacağı yarışlarda pilotlar kar ve buz üzerinde zamanla yarıştı.

2021 TOSFED Baja Kupası'nın üçüncü ayağı olan Baja Bolu yarışı başladı. Bolu Doğa Sporları ve Off-road Kulübü tarafından düzenlenen yarışa yurt içi ve yurt dışından 16 araçla 36 pilot katıldı. Yarış tutkunları son yılların gözde off-road branşı bajanın buluştuğu Baja Bolu organizasyonunda orman yollarında yarışan araçların mücadelesini heyecanla izledi.

Yaklaşık 300 kilometre özel etabın koşulacağı zorlu yarış için pilotlar saat 10.30'da Demirciler Köyünden start alarak Moonsports Özel Etabı ile Aladağlar'a uzandı. Pilotlar kar ve buzla kaplı orman yollarında zor anlar yaşadı. Daha sonra Demirciler-Aladağ arasında yer alan Moonsport özel etabının ikinci kez geçilmesinin ardından ilk gün yarışları sona erdi.