Üye Girişi
Son Dakika Logo

Offroad Şampiyonası'nda Dereceye Girenler Ödüllendirildi

12.04.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petlas 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Trabzon yarışları sonrası başarılar ödüllendirildi.

Petlas 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Trabzon Yarışları'nın ardından dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde kupalarına kavuştu.

Akçaabat'ta gerçekleştirilen Petlas 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Trabzon Yarışları, büyük bir heyecana sahne olurken yarışların sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Gün boyu süren zorlu etaplarda kıyasıya mücadele eden sporcular, Akçaabatlıların yoğun ilgisi ve coşkulu desteği eşliğinde yarışları tamamladı.

Adrenalin dolu mücadelelerin ardından Otomobil Kategorisi'nde birinciliği Şehmuz Oğuz - Harun Ulusoy, ikinciliği Ahmet Köse - Birol Çoruhlu, üçüncülüğü ise Erdinç Türkmen - Suavi Erdin elde etti. SSV Kategorisi'nde ise birinci Eren Alver - Onur Sırımoğlu, ikinci Ergün Çirkin - Bora Kayım, üçüncü Adem Kalyon - Cem Sina Tepe oldu.

Kadın Pilotlar kategorisinde ise birinciliği Gözde Dila Bayık, ikinciliği Melis Aksöz elde ederek ödüllerini aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 21:46:55. #7.13#
SON DAKİKA: Offroad Şampiyonası'nda Dereceye Girenler Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.