Oğluna daha fazla vakit ayırmak için 29 yaşında futbolu bıraktı

İtalya Serie A ekibi Cagliari ile sözleşmesi bu yaz sona eren Çek futbolcu Jakub Jankto'dan kariyeriyle ilgili sürpriz bir adım geldi.

OĞLU İLE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN FUTBOLU BIRAKTI

Çek milli orta saha Jakub Jankto 29 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Jankto, sosyal medya hesabından futbola veda ettiğini duyurarak, "Futbol kariyerime devam edip etmeyeceğimi soran birçok mesaj aldım. Maalesef cevabım hayır.'' dedi.

Açıklamalarına devam eden yıldız oyuncu dünyaya gelen oğlu David'e daha yakın olmak istediğini belirterek, "Çok ciddi bir sakatlık geçirdim, ayak bileği bağlarım tamamen hasar gördü. Sezona hazırlanmak için bu sakatlığın üstesinden gelmeye çalışıyordum. Önemli olan oğlum. Onunla daha fazla zaman geçirmek istiyorum, bu yüzden Prag'a taşınmaya karar verdim. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.'' sözlerini sarf etti.

KARİYERİ

Deneyimli oyuncu kariyerinde Udinese, Sampdoria, Getafe, Sparta Prag ve son olarak Cagliari'de forma giydi.