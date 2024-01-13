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OGM Ormanspor, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi - Son Dakika
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OGM Ormanspor, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 79-70 mağlup etti. Maçın hakemleri Özlem Yalman, Seda Esen ve Özkan Çağlayan'dı. Nesibe Aydın'da Thomas 15, Pelin Derya Bilgiç 4, Gamze Takmaz 2, Cannon 18, Coates 17, Feride Şevval Akalan 3, Gülşah Duman Bıçakçı 3 ve İlayda Güner 2 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor'da ise Sutton 15, Gökşen Fitik 15, Dantas 12, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 4, Doğa Adıcan 2, Katanic 6 ve Banu Şimşek 5 sayı üretti.

OGM Ormanspor, deplasmanda Nesibe Aydın\'ı 79-70 yendi
13.01.2024 - 20:45,
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Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Özlem Yalman, Seda Esen, Özkan Çağlayan

Nesibe Aydın: Thomas 15, Pelin Derya Bilgiç 4, Gamze Takmaz 2, Cannon 18, Coates 17, Feride Şevval Akalan 3, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İlayda Güner 2, Zec 6

OGM Ormanspor: Sutton 15, Gökşen Fitik 15, Dantas 12, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 4, Doğa Adıcan 2, Katanic 6, Banu Şimşek 5

1. Periyot: 22-25

Devre: 41-46

3. Periyot: 57-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: OGM Ormanspor, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi - Son Dakika
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