Üye Girişi
Öğrenciler rafting yarışına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor - Son Dakika

Öğrenciler rafting yarışına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor

10.02.2022 14:33
Öğrenciler rafting yarışına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor

Aydın'da lise öğrencileri, Büyük Menderes Nehri'nde rafting antrenmanı yapıyor.

Aydın'da lise öğrencileri, Büyük Menderes Nehri'nde rafting antrenmanı yapıyor.

Germencik Ortaklar Fen Lisesi Öğrencileri kız ve erkek karma rafting takımı sporcuları Adana'da yapılacak Türkiye Liselerarası Rafting Şampiyonasına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor.

Beden eğitimi öğretmeni Erkan Eyiol, AA muhabirine, nehirde amatörce bir alan kurduklarını ve çalışmaları burada yaptıklarını söyledi.

Adana'da ilk üçe girmeyi hedeflediklerini dile getiren Eyiol, "Bunu başarabilirsek federasyonun organize ettiği Türkiye Şampiyonası'nda yer alabileceğiz. Daha önce Muğla Dalaman Çayı'nda antrenmanlarımızı yaptık. Okulumuza yakın olan Büyük Menderes Nehri aynı zamanda Aydın'ın simgesi olan bir nehir. O yüzden burayı seçtik. Daha önce burada böyle bir aktivite yapılmıyordu, ilk defa rafting branşını getirdik. İnşallah Türkiye derecesini alabilirsek bunu daha profesyonel bir hale getireceğiz." diye konuştu.

Antrenör Nazlı Gögerkaç da yeni başlamalarına rağmen sporcuların çok istekli olduğuna işaret etti.

Kız takımının kaptanı Ilgın Özlügil ise "Bu spora daha yeni başlıyoruz. Amacımız Aydın ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek ve derece almak. Zor şartlarda Menderes Nehri'nde çalışıyoruz. Ama bunun için değer, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Erkek takımın kaptanı Muammer Eker de Adana'dan dereceyle dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500

Büyük Menderes Nehri, Rafting, Adana, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Öğrenciler rafting yarışına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
13:18 Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde: Temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler rafting yarışına Büyük Menderes Nehri'nde hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement