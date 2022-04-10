Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi - Son Dakika
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Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi

10.04.2022 12:25
Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri talep etti, Bağlar Belediyesi, harekete geçerek kısa zamanda okul kampüsüne basketbol potalarını yerleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri talep etti, Bağlar Belediyesi, harekete geçerek kısa zamanda okul kampüsüne basketbol potalarını yerleştirdi.

Belediyenin hizmetini sosyal medyada paylaşarak teşekkür eden okul yönetimi, gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Okul yönetiminin paylaşımında, "Kendilerinden talep ettiğimiz basketbol potaları çocuklar daha fazla mahrum kalmasın diye kısa sürede yapılıp okul bahçemizde ki yerini aldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Bulut ve Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi - Son Dakika


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