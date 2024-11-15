Öğrenciler Yurt Lig Masa Tenisi Turnuvasında Mücadele Etti - Son Dakika
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Spor

Öğrenciler Yurt Lig Masa Tenisi Turnuvasında Mücadele Etti

Öğrenciler Yurt Lig Masa Tenisi Turnuvasında Mücadele Etti

Aydın'daki yurtlarda kalan öğrenciler, Yurt Lig projesi kapsamında masa tenisi turnuvasında yarıştı.

15.11.2024 16:37
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Yurt Lig projesi kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında şampiyonluk için mücadele etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Yurt Lig projesi kapsamında düzenlenen spor müsabakalarında bir araya geliyor. Farklı spor branşlarında düzenlenecek Yurt Lig müsabakalarında, Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan masa tenisi turnuvasının açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Yurt Lig turnuvaları, dostluk ve kardeşlik içinde geçen, sporun bir araya getirdiği özel anları paylaşma fırsatı sunuyor. Gençlerimizi kaynaştırarak, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz" diyerek turnuvanın yalnızca fiziksel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren ve dayanışma duygusunu pekiştiren bir fırsat sunduğuna vurgu yaptı.

Masa tenisi turnuvasının açılış töreninin ardından müsabakalar başlarken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurt müdürlüklerinden müsabakalara katılan 61 genç, şampiyonluk için mücadele etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öğrenciler Yurt Lig Masa Tenisi Turnuvasında Mücadele Etti - Son Dakika

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