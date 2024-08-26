Oğuzhan Özyakup Futbolu Bıraktığını Açıkladı

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A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup , futbolu bıraktığını duyurdu. Oğuzhan Özyakup açıklamasında, "Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Özyakup, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için "para kazandığım bir iş" olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum" ifadelerinde bulundu.

'BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA BİR KULÜPTE OYNAMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Bu kararı almanın kolay olmadığını dile getiren Özyakup, "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş forması altında toplamda 310 maça çıktı. Özyakup, bu maçlarda 35 gol ve 62 asistlik performans sergiledi. Öte yandan eski milli futbolcu; 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.