Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken kadrodaki isimlerinde geleceği belli oluyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'da Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'un biletleri kesildi. Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor mücadelesinde etkisiz performansları nedeniyle Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'un takımdan ayrılışlarına onay verdi. Tecrübeli hocanın iki isminde 45 dakikalık performanslarını yetersiz bulduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu gelişme üzerine iki oyuncuya da takım aramaya başladı. İki ismin öncelikli olarak bonservisleriyle gönderilmek istendiği ancak olmazsa da başka bir takıma kiralanabilecekleri ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar - Son Dakika
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