Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken kadrodaki isimlerinde geleceği belli oluyor.

İKİ İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Bu doğrultuda Galatasaray'da Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'un biletleri kesildi. Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor mücadelesinde etkisiz performansları nedeniyle Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'un takımdan ayrılışlarına onay verdi. Tecrübeli hocanın iki isminde 45 dakikalık performanslarını yetersiz bulduğu öğrenildi.

KİRALIK YA DA SATILIK GÖNDERİLECEKLER

Sarı-kırmızılı yönetim, bu gelişme üzerine iki oyuncuya da takım aramaya başladı. İki ismin öncelikli olarak bonservisleriyle gönderilmek istendiği ancak olmazsa da başka bir takıma kiralanabilecekleri ifade edildi.