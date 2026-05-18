Okan Buruk, 2025-2026 Hedeflerini Açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2025-2026 futbol sezonunda hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamladıklarını aktaran Buruk, "Geçen hafta şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Bugün hedefimiz bu maçı da kazanmaktı. Türk Milli Takımı'nda oynayacak, sezon boyunca bizde çok fazla süren alan Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır'u değerlendirmedik. Onlar dinlenmek istedi. Bize bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hizmet ettiler. Bir de hizmet edecekleri bir Dünya Kupası var. Oraya hazır olmaları için dinlendirdik. Torreira, geçen hafta olumsuz bir olay yaşamıştı. O da ülkesine gitmek istedi. Osimhen cezalıydı. Buna rağmen iyi bir kadroyla sahadaydık. Maçın başından sonuna kadar gol atmayı denedik. İki direkten dönen topumuz var. Daha çok üretebilirdik ama rakibimiz savunmayı çok iyi yaptı. Onlar için bu, ligde kalma adına final maçıydı. İkinci yarı geride bekleyip iyi kapattılar. Günün sonunda maçı çeviremedik. Çok uzun bir maratondan sonra bugün en iyisini yapmak isteyen oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Sezon başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını dile getiren Buruk, "Zorlu bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda oynadık, Türkiye'de şampiyon olduk. Avrupa'da biraz daha yukarı gitmek isterdik ama elimizden geleni yaptık. Hedefimiz, yeni sezon için iyi bir kadro kurmak. Bunun için transfer çalışmalarına başladık. Bundan sonra transfer çalışmalarına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe derbisi, bu sezonki şampiyonu belirledi"

Okan Buruk, sezonun kırılma maçının 31. haftada 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi olduğunu dile getirdi.

Çok fazla maç oynadıkları bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayan Buruk, "Bizim için en kritik maç, 3-0 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı. O derbi, bu sezonki şampiyonu belirledi." dedi.

"Şampiyonlar Ligi, geçmişe göre her sene çok daha zorlaşıyor"

Okan Buruk, bu sezon son 16 turunda mücadele ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her sene daha da zorlaştığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın 17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünde kadronun önemli iki futbolcusunun teknik adam olarak karşılaştığının hatırlatılması üzerine Buruk, şunları kaydetti:

"Bugün, önemli bir gün. Bir Türk takımının kupa kazandığı günü her sene kutluyoruz. Çok değerli bir gündü. Emre hoca finalde oynamamıştı cezalıydı ama ben sahadaydım. Finale gelirken Emre hocanın önemli bir payı vardı. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'da oynamak, Türk olmayan takımları yenmek. Bunun için çok çalışmamız lazım. Şampiyonlar Ligi, geçmişe göre her sene çok daha zorlaşıyor. Takımlar arasındaki kadro değeri git gide artıyor. İngiltere, İspanya, Fransa takımları kadroları çok güçlendi. Türk takımları da onlara yaklaşmak için mesafe katediyor. Bu sene önemli bir mesafe katettik. Bundan sonra oralara ulaşmak için aynı çabaları vereceğiz. Yarışmak için oyuncu kalitesi ve seçimler çok önemli. Rekabet edebilmek için onlara yakın kadrolar kurmanız gerek. Türkiye Ligi'ne göre Galatasaray'ın kadro değeri çok yüksek ama Premier Lig'de düşen takımlar bu değer ulaşmış durumda. Her şey kadro değeri demek değil ama bir Türk takımı olarak daha yukarılara gitmek için onlara yakın işler yapmamız gerek. Uzun vadeli bir yapılanma içinde düşünülebilir. Kısa vadeli hazır oyuncularla da bu işi yapabilirsiniz."

Buruk, Süper Lig'de açıklanan 10+4 yabancı oyuncu kuralının Türk takımlarının Avrupa'daki mücadelesini etkileyeceğini savunarak, "Geçen hafta açıklanan yabancı oyuncu kuralıyla önümüzdeki transfer dönemi çok zorlu geçecek. Bu kural, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşmamızı zorlayacak. Takımların Avrupa'daki başarıları etkilenecek. Avrupa'da güzel bir sene geçirmiştik. Bunun üzerine kadro kalitesini artırma düşüncemiz vardı ama yeni yabancı kuralı elimizi kolumuzu bağlıyor. Her sene bu kural değişiyor. Takımların maddi olarak çok büyük zararlar gördüğünü düşünüyorum. 23 yaş altı 4 oyuncu alma imkanınız var. Elimizde Renato Nhaga var. Sözleşmesi biten kiralık oyuncular haricinde Icardi ve Lemina'yı da katınca 10 yabancı oyuncumuz var. Lemina ile bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek. Mevcut düzende 10 yabancı hakkımız dolu. Sadece 23 yaş altı 3 oyuncu alma imkanımız var. Genç ve iyi oyuncular da Türkiye'ye gelmek istemiyor. ya da çok büyük ücretler vermeniz gerekecek. Artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon avrodan başlıyor. Galatasaray, geçen sezon 75 milyon avroya Osimhen'i almıştı ama bu sezon Osimhen'in fiyatı ucuz kalıyor. Transfer yapmak ve oyuncu getirmek zor. Mevcut kural da bizim gibi takımların işini zorlaştıracak. Transfer anlamında işimiz daha zor olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Yeni kuralla geçen sezonki kadronun altına düşebiliriz"

Buruk, kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın bonservislerinin alınmasının yeni yabancı kuralında zor olduğunu söyledi.

Kiralık forma giyen oyuncularla ilgili nasıl karar vereceklerinin sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Sacha Boey ve Noa Lang, beğendiğimiz ve bize önemli destek veren oyuncular. Yabancı kuralı işinizi zorlaştırıyor. Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular. Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor. Şampiyonlar Ligi hedefi belirlerken, kadroyu ileri götürmeyi ve geliştirmeyi isterken yeni kuralla geçen sezonki kadronun altına düşebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Icardi'nin geleceği

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili soru üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili başkanımızla bir toplantımız oldu. Başkanımız, Icardi'nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri ve düşünceleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz. Icardi, bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından. Galatasaray'a çok önemli hizmetleri oldu. Herkes tarafından çok seviliyor." diye konuştu.

"Bu seneyi kazandıktan sonra hedefimiz 27. şampiyonluk oldu"

Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi.

Galatasaray'ı 5 sezon üst üste şampiyon yapması durumunda Avrupa'ya gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Buruk, "Bu seneyi kazandıktan sonra hedefimiz 27. şampiyonluk oldu. Beş sezon üst üste şampiyonluk hedefini kırmak istiyoruz. Sadece buna odaklanıyoruz. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş, büyük başarıların içinde yer almış, futbolculuğumda 7, teknik direktörlüğümde 4 olmak üzere 11 tane şampiyonluk görmüş bir evladıyım. Bu kapıdan içeri 11 yaşımda girdim. Burada olmak benim için çok önemli. Hayalimi yaşıyorum. Yaşayabildiğim kadar bu hayali yaşamak istiyorum. Her şey Galatasaray'ın başarısı ve geleceği için. Bana ne kadar görev düşerse burada olmak istiyorum. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ilk düşüncem, isteğim ve hayalim burada nice şampiyonluklar yaşamak." ifadelerini kullandı.