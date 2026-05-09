Okan Buruk 5. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk 5. Şampiyonluğunu Kazandı

09.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde 4. şampiyonluğunu kazanarak kariyerinde 8. kupasını aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde teknik adam olarak sarı-kırmızılılarla 4, Başakşehir ile de 1 olmak toplam 5 şampiyonluk kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayarak teknik adamlık kariyerinde bir kupa daha kazandı. Buruk, sarı-kırmızılılarla ligde üst üst 4. şampiyonluğunu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Aslan ile daha önce 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamladı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak ligde ilk şampiyonluğunu Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde elde etti. Buruk, 2019-2020 sezonunda turuncu-lacivertlileri şampiyonluğa taşıdı.

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör

Süper Lig'de 8 şampiyonluğunu bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, bu alandaki rekorun sahibi olarak yer alıyor. Terim hepsi Galatasaray ile olmak üzere 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk kazandı. Okan Buruk da bu sezonki şampiyonluk birlikte listede Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başında yer aldı. Süper Lig tarihinde teknik direktör olarak Ahmet Suat Özyazıcı 4, Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un da 3'er şampiyonluğu bulunuyor.

Buruk 8. kupasını kazandı

Okan Buruk, bu şampiyonlukla teknik direktörlük kariyerinde 8. kupasını kazandı. Buruk, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez kupa kazanma sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile elde ettiği 6 kupa dışında Başakşehir ile ligde 1 şampiyonluk yaşarken, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı 1 defa aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk 5. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar

22:31
Bomba iddia: Sergen Yalçın istifa etti
Bomba iddia: Sergen Yalçın istifa etti
22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 22:32:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Okan Buruk 5. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.