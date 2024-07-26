Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istiyor - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istediğini söyledi. Buruk, Barış'ın performansını yükseltmek ve takımda kalmasını sağlamak istediklerini belirtti. Ayrıca, Türk futbolunun sakinliğe ihtiyacı olduğunu ve her takımın kendi içindeki sorunları çözmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

26.07.2024 16:41
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı kadro tutmak istediğini söyledi.

Okan Buruk, Avusturya'nın Liezen bölgesinde yaptıkları kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın takımdaki geleceği hakkında konuşan Buruk, "Barış ile devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi çok önemli. Onun da performansını aynı seviyelerde tutup, daha yukarılara çıkarmaya çalışması önemli. Öz güven ve tecrübe de insanı çok daha yukarılara götürüyor. Fiziksel olarak Barış'ın avantajları var. Mental ve öz güven olarak daha güçlü. Burada mevkiine göre yapabilecekleri, verdiği kararlar önem kazanıyor. Bu da tecrübeyle oluyor. O yüzden Barış Alper'in burada olması çok önemli. Geçirdiği Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda, kanat oyuncusu arayan bütün takımlar için Barış bir opsiyon olmuş, herkesin aklına girmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi hayalimi yaşıyorum"

Gelecek hedefleriyle ilgili yöneltilen soruya Okan Buruk, "Kendi hayalimi yaşıyorum. Galatasaray Teknik Direktörü olmak ve burada 2 şampiyonluk kazanmak... Gelecekteki en büyük mutluluk; şu anda içinde bulunduğum ortam, Galatasaray Teknik Direktörü olmak ve insanların bana gösterdiği sevgi. Oyuncularımızla beraber Galatasaray taraftarlarını mutlu etme misyonumuz var. Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için de dünyanın en mutlu insanı benim." yanıtını verdi.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha zorlu takımları yenip, Kopenhag'a puanlar verdiklerini hatırlatan sarı-kırmızılı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde zor olanları yaptık, kolay olanları yapamadık." ifadelerini kullandı.

"Yabancı sınırında 12+2 kararı bütün takımların elini rahatlattı"

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sezona yönelik, yabancı oyuncu sınırını 14'te sabit tutması ve ilk 11'de sınırsız yabancı oynatma hakkı vermesine değinen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik direktör olarak bu karardan memnun oldum. Bu kural geldiyse, bence 5-10 sene devam etmesi gerekiyor. 'Marka değeri ve ülke futbolu' diyoruz ama devamlı bir şeyleri değiştirip, marka değerine zarar veriyor, iyi bir futbol ülkesi olmadığımızı, süreçleri doğru bir şekilde yönetemediğimizi gösteriyoruz. Bir karar alınıyorsa, o karara sadık kalınması gerekiyor. Ülkedeki ana sorunun yabancı oyuncunun oynayıp oynamaması olmadığını hepimiz biliyoruz. Yabancı futbolcu sınırını 5'e düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. Ana sorunları biliyoruz. Ana sorunların üstüne gitmek gerekiyor. Yabancı sınırında 12+2 kararı bütün takımların elini rahatlattı. Yusuf Demir'i 2 sene önce 21 yaş altı diye aldık ama yabancı kuralına göre onu şimdi 12+2'de kullanma durumuna geldik."

"Kerem Demirbay da Yusuf Demir de Türk oğlu Türkler"

Kerem Demirbay'ın yerli oyuncu statüsünde oynama durumu hakkında Buruk, "Kerem'in yerli statüsü devam edecek diye biliyoruz. Orada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer takımlarda benzer durumda oynayan futbolcular bulunduğunun altını çizen Buruk, "Kerem Demirbay da Yusuf Demir de Türk oğlu Türkler. Annesi babası Türk. İnsanlar sadece başka ülkede yaşadı, orada futbola başladı diye Türkiye'de oynama hakkının alınması bana saçma geliyor." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de geride kalan 2 sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni sezonda bizim motivasyonumuz, 25. şampiyonluk. Beşinci yıldız hedefini koyduk." dedi.

"Türk futbolunun biraz sakinliğe ihtiyacı var"

Turkcell Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kaldığını hatırlatan Okan Buruk, "Herkes heyecanlı. Bütün tarafların sakinliğe ihtiyacı var. Burada devamlı kulüplerin birbirine saldırması doğru değil. Bu kaosun bize bir şey getireceğini düşünmüyorum. Hepimiz hata yapıyoruz. Ben de hatalar yapıyorum. Bunları geride bırakmak lazım. Türk futbolunun biraz sakinliğe ihtiyacı var. İnşallah güzel bir sezon olur. Kavgayı bir kenara bırakalım. Bence en önemli şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

Her takımın kendi içinde ortamı germek isteyenlere tepki göstermesi gerektiğini belirten Buruk, "Ben yapıyorsam, bana da tepki göstersinler." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutmak istiyor - Son Dakika

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