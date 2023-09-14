Talihsizlik yaşayan Okan Buruk basın toplantısını apar topar bitirdi - Son Dakika

Talihsizlik yaşayan Okan Buruk basın toplantısını apar topar bitirdi

Son Güncelleme: 14.09.2023 16:42

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesi yaptığı basın toplantısında antrenman sahasının sulama sistemi çalıştığı için talihsiz bir an yaşadı. Islanan Buruk, toplantıyı hızlıca bitirmek zorunda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların hocası talihsiz anlar yaşadığı basın toplantısını apar topar bitirdi.

MECBUREN BASIN TOPLANTISINI BİTİRDİ

Okan Buruk basın toplantısı yaptığı sırada antrenman sahasının sulama sistemi çalıştı. Deneyimli hoca bir anda ıslanırken basın toplantısını bitirmek zorunda kaldı. Buruk o anlarda, "Bitirmemiz gerekiyormuş, teşekkür ederim." diyerek güldü.

RAKİP SAMSUNSPOR

Galatasaray, 16 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Samsunspor'u konuk edecek. Mücadelede hakem Cihat Aydın düdük çalacak.

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talihsizlik yaşayan Okan Buruk basın toplantısını apar topar bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talihsizlik yaşayan Okan Buruk basın toplantısını apar topar bitirdi - Son Dakika
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