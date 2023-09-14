Talihsizlik yaşayan Okan Buruk basın toplantısını apar topar bitirdi

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları Samsunspor maçı öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların hocası talihsiz anlar yaşadığı basın toplantısını apar topar bitirdi.

MECBUREN BASIN TOPLANTISINI BİTİRDİ

Okan Buruk basın toplantısı yaptığı sırada antrenman sahasının sulama sistemi çalıştı. Deneyimli hoca bir anda ıslanırken basın toplantısını bitirmek zorunda kaldı. Buruk o anlarda, "Bitirmemiz gerekiyormuş, teşekkür ederim." diyerek güldü.

RAKİP SAMSUNSPOR

Galatasaray, 16 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Samsunspor'u konuk edecek. Mücadelede hakem Cihat Aydın düdük çalacak.