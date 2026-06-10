Okan Buruk çok konuşulan o fotoğraf hakkında suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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Okan Buruk çok konuşulan o fotoğraf hakkında suskunluğunu bozdu

Okan Buruk çok konuşulan o fotoğraf hakkında suskunluğunu bozdu
10.06.2026 17:57
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile röportaj yapan spiker Damla Uğurtürk'ün paylaştığı fotoğraf epey gündem olmuştu. Röportaj sırasında yüksek bir sandalyeye oturtulan Okan Buruk'un görüntüsüyle ilgili birçok paylaşım yapılmış, Damla Uğurtürk yapılan paylaşımlar sonrası fotoğrafı kaldırmıştı. Okan Buruk, sosyal medyada gündeme oturan o fotoğraf ile ilgili suskunluğunu bozdu. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile gerçekleştirilen röportajın ardından paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk ile yaptığı röportajdan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Okan Buruk'un yüksek bir sandalyede oturduğu görülürken, görüntü kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

BOYU ÜZERİNDEN ESPRİLER YAPILDI

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, Okan Buruk'un oturduğu sandalye nedeniyle ortaya çıkan görüntüyle ilgili esprili yorumlar yaptı. Özellikle Buruk'un boyuna ilişkin yapılan paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fotoğrafın gündem olmasının ardından Damla Uğurtürk'ün paylaşımı kaldırdığı görüldü. Paylaşımın kaldırılmasının ardından konu futbolseverler arasında konuşulmaya devam etti. Fotoğraf kısa sürede farklı platformlarda da paylaşılırken, Okan Buruk ile yapılan röportajdan çok ortaya çıkan görüntü konuşuldu.

OKAN BURUK SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Gündemi epey meşgul eden fotoğraf hakkında suskunluğunu bozan Okan Buruk, duruma şaşırmadığını ifade etti. İnsanların kendisinin açıklarını aradığını belirten başarılı hoca, "Ben tam oturmuştum, o da ayakta durmuş. Olay bu. Bütün sene benimle uğraştıkları için ben alışığım bunlara." ifadelerini kullandı. 

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk çok konuşulan o fotoğraf hakkında suskunluğunu bozdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk çok konuşulan o fotoğraf hakkında suskunluğunu bozdu - Son Dakika
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