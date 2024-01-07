Okan Buruk: Elimizden gelenin en iyisini vererek Galatasaray\'ı şampiyon yapmak istiyoruz

Metin ARSLANCAN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Takım, aynı konsantrasyonla, aynı istekle performans ortaya koyabiliyor. Bu da demek oluyor ki oyuncular mutlu, keyifleri yerinde. Elimizden gelenin en iyisini vererek Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Çok fazla oyuncu kadroda yoktu. Maç öncesinde sahaya çıkacak 11, idmanlarda çok iyiydi, çok hazırdı. Maçın başında bunu gördük. Zorlu bir takıma karşı oynadık. Konyaspor az pozisyon veren ve az pozisyona giren bir takım. Hücum anlamında çok fazla şut attık. Gol beklentimiz yüksekti. Goller de bulabilirdik. Zaman zaman etkili geldiler. Korkularımız da oldu. 3-0 kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız takıma destek oldu. Kendi sahamızda kazandık. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor. İç sahada galibiyet serimiz devam ediyor. Dış sahada da kazanarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KEREM HEM BİZİM İÇİN HEM MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNEMLİ"

Kerem Aktürkoğlu'nun müsabakadaki performansına yönelik bir soruyu Buruk, şöyle yanıtladı:

"Taraftarların hata yapan oyunculara destek vermesi günün en güzel yanıydı. Önemli olan pozisyona girmek. Kerem'in attığı goller, yaptığı asistlerle skora ve galibiyete katkısı inanılmaz. Kerem'i böyle değerlendirmek gerekiyor. Kerem bizim için çok önemli ve değerli. Taraftarlar da destekledi. Bu, maçın en güzel anlarından biriydi. Kerem hem bizim hem de milli takım için çok önemli."

"OYUNCULAR MUTLU, KEYİFLERİ YERİNDE"

Takımdaki herkesin mutlu olduğunu vurgulayan Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Art niyet arıyoruz. Böyle bir sorunumuz yok. Takım içindeki herkes ben dahil Galatasaray'a hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Sorun yok, hiçbir zaman olmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da olmadı. Önemli olan takıma verilen katkı. Kulübemiz doluydu. Takım, aynı konsantrasyonla, aynı istekle performans ortaya koyabiliyor. Bu da demek ki oyuncular mutlu, keyifleri yerinde. Elimizden gelenin en iyisini vererek Galatasaray'ı şampiyon yapmak istiyoruz. Yine karıştırmak isteyecekler. Takımdaki eksikleri aratmadılar. Oyuncularım değerli. Transferlerle ilgili yorumlar alıyoruz. Kaan Ayhan örneği var. Az oynadığında yargılayanlar oldu. Kaan'ın değerli olduğunu görüyoruz. Adaptasyon süreci var. Ndombele de performansını artıran oyunculardan biri. Galatasaray'a katkı vermek için ter döküyorlar. Onlara saygı duymak gerekiyor."

"KEREM DEMİRBAY'IN SAHA İÇİ VE SAHA DIŞI KATKISI ARTTI"

Kerem Demirbay'ın performansına ve karşılaşmayı tribünden takip eden Younes Belhanda ile ilgili transfer söylentilerine Okan Buruk, "Kerem Demirbay'ın adaptasyon süreci vardı. Birçok oyuncu sezon başını bizle geçirmedi. Torreira oynadı ama yanındakiler değişti. Değişmesi de oyuncuların öz güvenini etkiliyor. Maç maç değiştirdik. Maç maç kullandık. Takıma ağabeylik yapıyor. Dayı diye hitap ediyorlar. Kerem'in saha içi ve saha dışı katkısı arttı. Belhanda'yla ilgili düşüncemiz yok. Yurt dışından başka bir takımla anlaştığını duyduk" yanıtını verdi.

"BENİ ÖVMELERİ İÇİN EKSTRA BİR ŞEY DE YAPMIYORUM"

Teknik direktörlüğün zor bir iş olduğunu vurgulayan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Teknik direktör olmak zor. Şu an Manchester City'ye de gitseniz Guardiola'yı da eleştiriyorlardır. Teknik adamların kaderi kazanmadığında eleştirilmek. Ben işimi doğru yapmak istiyorum. Türk teknik adamların gelişmesi için hepimizin önemli rolü var. Bu sene bunu Avrupa'da gösterdik. Galatasaray olarak Avrupa'da oynadığımız oyunla dünya futboluna Türkiye'de nasıl oyun oynandığını gösterdik. Benim Galatasaray teknik direktörü olan görevim üzerimdeki sorumluluğa en iyi şekilde hizmet etmek. Beni övmeleri için ekstra bir şey de yapmıyorum. En önemli şey bence sahada yaptıklarınız. Bunlar daha uzun vadeli. Hem Galatasaray hem Türk futbolu için neler yapabileceğimizi düşünmek gerekiyor. İyi niyetle çalışıyoruz, Allah da bunun karşılığını veriyor. Burada hepimizi saygı istiyoruz."

"ZIYECH, GALATASARAY'DA MUTLU"

Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili basında yer alan iddialarla ilgili de konuşan Okan Buruk, "En son Afrika Kupası kampına giderken de hafif sakatlığı vardı, tedavisi devam ediyor, antrenmanlara başlamadı. Menajeri bununla ilgili de Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Transfer başladıktan sonra ona gelen teklif olur, bizim düşüncemiz olur, onun düşüncesi olur, genel olarak bütün oyuncuların tamamından mutluyum. Transfer döneminde ayrılmak isteyen olabilir, kalmak isteyen olabilir. Ziyech'in takımla olan ilişkisi olumlu" şeklinde konuştu.

"MAURO OYNAMAK VE TAKIMA KATKI VERMEK İSTİYOR"

Icardi ile ilgili spekülasyonların hep olacağını dile getiren Okan Burak, "Yarış var, yarış içerisindeki takımlar bu iddiaları ortaya atacaklar. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Bu ufak hesapların içerisinde olmamak lazım. Süper Kupa öncesi düşüncemiz, Mauro'nun orada oynaması, belki bir operasyon da olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorduk. O maçta da belki maskeyle yer almasını düşünüyorduk. Tedavisine operasyon olmadan devam etmeye karar verdik. Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında aldığı darbeler, yumruk yedi, direğe doğru itildi, rakibin ayağının altında kaldı istemeden. Orada yüzüne, burnuna birçok yerine darbe aldı. Biz bunu ayağıyla da birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi de veremedi. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben konuştuk. Yüzündeki riskin azalması, oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir, alacağı darbeye göre görme kaybına da yol açabilir. Bir süre dinlenecek, ondan sonra bizle beraber olacak. Mauro oynamak ve takıma katkı vermek istiyor. Ortak kararla birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra bomba gibi başlayıp, sezona sonun kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.