Okan Buruk: Galatasaray'da 5. Sezona Hazırım

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, "Benim için büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, 4 seneyi büyük başarılarla geçmek, 4 kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının sokakta başını hep dik gezdirmek. Yaz tatiline çıktığımızda insanların bize verdikleri geri bildirim çok değerli. Hiçbir şey ile satın alınamayacak bir şey. Ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş birisi olarak 4 seneyi tamamladım, 5'inci sezona başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Her maçı kazanarak, her maça, kupaya odaklanarak Galatasaray rekorlar kırıyor" ifadelerini kullandı.