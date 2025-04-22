Okan Buruk, Galatasaray\'la Kupada Finale Yükseldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Trendyol Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla ilk kez kupada finale yükseldi.

Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı. - İSTANBUL