Okan Buruk: Hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Pozitif bir hava var camiamızda. Yeni yönetimin, yeni teknik heyetin büyük payı var. Yeni gelecek oyuncularla birlikte de bunun ikiye katlanacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. 3 senedir kazanamadığımız bu kupayı tekrar kazanmak hedefimiz" dedi.Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, sabah saatlerinde teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Oyuncularının performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Birinci haftayı tamamlamaya yakınız. Yoğun bir çalışmamız oldu. Tek antrenmanla başladık, son iki günü çift antrenmanla geçirdik. Pazar günü iznimiz olacak. Yorgunluklar da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bir testimiz oldu. Test sonuçlarına göre antrenmanlarımızı planladık. Milli oyuncularımızın katılımıyla tekrardan tam kadro olarak çalışmaya başlayacağız. 7 Temmuz'da Avusturya'ya kampa gidiyoruz. Bu dönemi değerlendirirsek; oyuncularımızın istekleri, arzuları, antrenmana katılımları, psikolojik olarak da mutlu olmaları, bizim istediğimiz bir şey buradaki enerjinin yükselmesi, hem gülmenin hem çalışmanın bir arada olması… Genel olarak oyuncularımızın performansından çok memnunuz. Antrenman kaçırmadılar, bugün de tam kadro antrenmana çıkıyoruz. Yaklaşık 14 tane altyapıdan genç oyuncumuz var, kalecilerle birlikte 16 tane altyapıdan oyuncumuz var. Çalışma tempomuz ve isteğimiz bu anlamda çok iyi gidiyor. Altyapı oyuncularımızı görmek açısından bu bölümün bizim için önemli olduğunu düşünüyorum çünkü milli takımdaki oyuncuların eksikliğinden çok fazla altyapıdan oyuncu kattık. Burada da en iyilerinin bir kısmını kampa götüreceğiz, bir kısmıyla yine devam edeceğiz, bir kısmı da bundan sonraki dönemde yine bizim antrenmanlarımıza girip çıkacak. Antrenman performansından da son derece memnunum" şeklinde konuştu."ÇOK FAZLA ALTERNATİFİ OLAN BİR KADRO OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"Transferleri yurt dışı kampına yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Buruk, "Transfer gündeminin içerisinde arayışlarımız var. Bulduğumuz, beğendiğimiz, ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor aslında. Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz, bazen oluyor bazen de olmuyor. Önümüzde çok fazla gün var. Bir yandan da kampa transferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Altyapımızdan çıkan oyuncuları da burada değerlendirmek istiyoruz. Oradaki hazırlık maçlarında oyuncularımızı değerlendireceğiz. Kampa yetiştirebilirsek transferlerimizi yerli ve yabancı, onları da kadro içerisinde değerlendireceğiz. Çok fazla alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Bu gizli bir şey değil, hepimizin ortak kanısı. Eksiklerimizin nerelere olduğunu çok iyi biliyoruz. Oraya da en doğru şekilde takviye yapmaya çalışıyoruz. Ben, teknik heyetimle birlikte, Cenk Bey sportif anlamda, Erden Bey yönetim bazında hepimiz beraber doğru bir şekilde hareket ediyoruz. Bazen transfer işi çabuk oluyor, bazen geç oluyor ama en doğru oyuncuları takımın içine sokmak istiyoruz. Takımdan ayrılacak isimleri belirlemedim. Kamptaki hazırlık maçlarında oyuncuları görmek istiyorum. Kadro yapısıyla ilgili tabii ki düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların ortaya koyması gerekiyor. Burada da hem hazırlık kampındaki çalışmalar hem de hazırlık maçları oyuncularımız için ölçü olacak. Burada oyuncu içeri katmamız gerekiyor. Oyuncu içeri kattıktan sonra da kadro şekillenmemiz daha doğru bir şekilde ortaya çıkacak" diye konuştu."GALATASARAY'IN GELECEĞİ ADINA YATIRIMLAR YAPIYORUZ"Önceliklerinin orta saha transferi olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Elimizde değerli oyuncular var, bu oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanında orta saha bölgesine oyuncu katmak istiyoruz. Hücumda da bizim için opsiyon olacak, kiralıktan dönen önemli oyuncular var. Yunus gibi, Emre Akbaba gibi ön bölgede bize direkt katkı sağlayabilecek oyuncular var. Şu an önceliğimiz orta saha bölgesi, diğer bölgeler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki biri önce gelir, biri sonra gelir. Abdülkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Onlar bizim için hem Türk oldukları için çok iyi opsiyonlar hem de gelecek için bundan sonraki seneler için Galatasaray'ın geleceği adına yaptığımız yatırımlar. Abdülkerim 28 yaşında ama baktığımızda fiziksel olarak da mental olarak da bize hizmet edebilecek bir oyuncu. Kazımcan genç bir yaşta, Ümit Milli Takım oyuncusu. Potansiyeli olan bir oyuncu. İnşallah ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri yapmak istiyoruz. İhtiyacımız olan bölgeler var ama önceliğimiz orta saha. Diğerleri aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler" dedi."MARCAO'DAN HEPİMİZ ÇOK MEMNUNUZ"Transferde ismi Avrupa takımlarıyla anılan Marcao ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Buruk, "Marcao bizim oyuncumuz, talipleri olacak tabii. Geçen seneyi çok iyi geçirdi. Kulübümüz bununla ilgili görüşmeleri yapıyor. Sonuçta bu bizim oyuncumuz. Teklif gelir, anlaşılır bu iş olabilir ama olmadığı sürece de gelip orada işime devam edeceğim, benim işim bu zaten dedi. Ben de ona telefon görüşmemizde aynı şeyi söyledim. Hepimiz ondan çok memnunuz. Ben memnunum isterim kadromda, taraftar memnun, camia memnun. Kulübümüzün uygun gördüğü bir değer olursa gitme ihtimali var ama olmazsa da gelip bizimle beraber burada oynamaya devam edecek" diye konuştu."DURAN TOPLARLA İLGİLİ, TAÇLARLA İLGİLİ KONSÜLTASYON ALACAĞIZ"Ekibiyle alakalı bilgiler de veren Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekimizi oluşturduk. Aramızda katılan bir kişi daha olabilir. Yaklaşık 12 kişilik bir ekibimiz oldu. Analizden fitness departmanına, teknikten kaleci antrenörüne kadar. Bölgesel olarak da çalışmalar yapabileceğimiz bir kişiyi daha kadromuza katabiliriz. Bu anlamda duran toplarla ilgili, taçlarla ilgili konsültasyon alacağız. Bu konuda destek alacağız ekipler de olabilir. Buradaki oyuncu grubuna en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz.""DİAGNE'NİN 1 SENE OYNAMADIĞI İÇİN KONDİSYON ANLAMINDA SIKINTILARI VAR"Diagne'nin 1 yıldır forma giyemediği için kondisyon sıkıntısı yaşadığını ancak golcü oyuncunun iyi çalıştığını ifade eden Buruk, şöyle konuştu: "Diagne bizim sözleşmeli oyuncumuz. 1 sene aradan sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. Fiziksel olarak hazır değil ama normal takım antrenmanını yapıyor. 1 sene oynamadığı için kondisyon anlamında sıkıntıları var. İyi çalışıyor, onu da kendi içimizde değerlendireceğiz ama şu an bire bir takımla antrenmana çıkabilmesi bizim için önemliydi. Hem genç hem tecrübeli, direkt olarak takıma etki edebilecek oyuncuları kadroya takmak istiyoruz. Sadece genç olması veya sadece tecrübeli olması şu an bizim için bir ölçü değil. Direkt olarak takıma katkı verebilecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz.""GALATASARAYLILARI MUTLU EDECEK TRANSFERLER İÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"Önlerine çıkabilecek fırsat transferlerinde değişik adımlar atabileceklerini söyleyen Okan Buruk, "Transfer 7 Eylül'e kadar devam ediyor. Biz o zamanı beklemeyeceğiz, kadromuzu bir an önce oluşturmak istiyoruz. Her zaman fırsat transferleri de önümüze gelecek. Orada da yine değişik adımlar atabiliriz. Bu konuda benim isteğim, yönetimimizin isteği önemli. Yönetimimiz bizim işimizi kolaylaştıracak, takıma katkı sağlayacak ve Galatasaraylıları mutlu edecek transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onların önüne çıkartacağımız kadro zevk aldıkları, hak ettikleri, mutlu oldukları ve tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmak için çalışıyoruz. Bu anlamda iyi niyetli, elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışan bir yönetimimiz var. Bu da benim için bir şans" ifadelerini kullandı."BİZİM HEDEFİMİZ BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPMAK"Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istediklerinin altını çizen Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Kombineye olan ilgi bizim için mutluluk verici. Pozitif bir hava var camiamızda. Yeni yönetimin, yeni teknik heyetin büyük payı var. Yeni gelecek oyuncularla birlikte de bunun ikiye katlanacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. 3 senedir kazanamadığımız bu kupayı tekrar kazanmak hedefimiz. Galatasaray her zaman şampiyonluk yarışının içinde olan bir takım olmuştur. Bu sene de önceliğimiz yarışın içinde olmak, tabii ki şampiyonluğu kazanmak. Bunu sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ülkemizi, bizi seyreden herkesi mutlu etmek istiyoruz. Oyunumuzu güçlendireceğiz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılında takımlarımızın ekstra bir motivasyonu var. Biz taraftarımızı en mutlu şekilde görmek istiyoruz. Bu enerjiyi takım içerisinde görüyorum, dışarıda görüyorum. Biz bunu stada da en doğru şekilde yansıtacağız. Galatasaray takımının her maçı kazanması gerekir. Hangi teknik direktör gelirse gelsin, her şeyi kazanma üzerine koyması gerekiyor. Tabii ki baskı olacak, bu işin güzel yanlarından biri de üzerinizde baskı olması. Baskı performansınızı arttırır bazen. Biz bu baskıyı performansımızı arttırmak için kullanacağız. Sorumluluğumuzu biliyoruz, herkes en iyisini istiyor. En iyi oyun, en iyi oyuncu talebi olacak. Biz de bu talebe maksimum şekilde cevap vereceğiz."