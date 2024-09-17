Okan Buruk: Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisine 5'te 5 ile gittiklerini belirterek, orada kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde vefat eden Ahmet Çakır'ı anarak başladı ve baş sağlığı diledi.

İlk yarıda geçen maçtan kalan iştahlı oyuna devam ettiklerini söyleyen Buruk, "Daha çok ürettik geçen maça göre. 2-0 ile soyunma odasına girdik. Farklı bir skorla da girebilirdik. İkinci yarı iki takım 3 gün önce maç oynamıştı, yorgunluklar ortaya çıktı. İki takım için de kadro kısıtlılığı vardı. Oyunun devamında çok net hamleler yapamadık. Bugün hücum anlamında kadro genişliğimiz kısıtlıydı. Skorun daha yukarıya gitmemesinde saha içerisindeki oyuncularımızın yorgunlukları vardı. İki maçta erken değişiklikler yapmaya çalıştık. Haftaya çok önemli maç var. Buna hazır. 5'te 5 galibiyetle gidiyoruz. Icardi ve Ziyech dışında diğer oyuncularımız bize katılıyor. Hazır bir kadro ile oraya çıkacağız. Hedefimiz galibiyet serimizi devam ettirmek. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 gün arayla iki maç ama aynı istek, aynı konsantrasyon önemliydi. Ligde 5 maçı da kazanan tek takımız. Bunu da devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz orada kazanmak"

Ligde cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe derbisi için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İki takım da çalışacak, hazırlanacak. Lig başladığımız beri birbirimizi seyrediyoruz. Her hafta rakibiniz puan kaybetsin diye birbirini seyreder. İki takım da birbirini tanıyor. Oyuncu seçimleri önemli olacak. Bu maçı galibiyetle bitirdik, yarın da rejenerasyon yapıp, ondan sonraki gün net bir şekilde rakibimize hazırlanacağız. İki takım da kazanmak için oynayacak. Geçen seneki maç zevksiz ve kalitesiz geçmişti, 0-0'lık maç. Saha içi olaylarının, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz orada kazanmak" şeklinde konuştu.

"Icardi, Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak"

Sakatlığı devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin son durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken, en az bir hafta 10 gün için süremizi olacağını düşünüyorum tam olarak iyileşmesi için. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Yunus, oynadıkça daha da üstüne koyacağına inandığım çok yetenekli oyuncu"

Yunus Akgün'ün geçen maçta da görevini net yaptığını söyleyen Buruk, "Oynadıkça daha da üstüne koyacağına inandığım çok yetenekli oyuncu. Bugün daha da üstüne koyarak devam etti. Gol de attı. Bence o gol onun için güven olacak. Berkan'ı geçen maç girdikten sonra iştahlı olduğunu gördüm. Sol ayaklı bir oyuncu ile hücumda olmak istedim. Oynamak istiyorlar, katkı vermek istiyorlar. Türk oyuncular bizim için çok önemli. Takımın ruhunu tutacak, takıma bu anlamda destek olacak oyuncular. Berkan, Yunus yine Kerem Demirbay takım için önemli oyuncular" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL