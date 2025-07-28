Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor

Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray kalecisine kavuşuyor. Manchester City'den ayrılması gündemde olan Ederson ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, İngiliz kulübüyle pazarlıklarda son aşamaya geldi.

AYRILIĞA İZİN VERİLDİ

Guardiola'nın ayrılık için onay verdiği Ederson için Manchester City kulübü 10 milyon euronun altında bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Osimhen transferinin ardından bu bedeli aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

OKAN BURUK İKNA ETTİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Okan Buruk'un defalarca görüntülü konuşma yaptığı Ederson, Galatasaray'ın önerdiği sözleşme teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.