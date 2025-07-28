Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray kalecisine kavuşuyor. Manchester City'den ayrılması gündemde olan Ederson ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, İngiliz kulübüyle pazarlıklarda son aşamaya geldi.
Guardiola'nın ayrılık için onay verdiği Ederson için Manchester City kulübü 10 milyon euronun altında bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Osimhen transferinin ardından bu bedeli aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Okan Buruk'un defalarca görüntülü konuşma yaptığı Ederson, Galatasaray'ın önerdiği sözleşme teklifini kabul etti ve kulüplerin anlaşması için beklemeye geçti.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?