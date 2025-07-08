Okan Buruk istemedi! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon planlamaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, gelecek sezonun kadro planlamasını tamamladı. Bu doğrultuda Okan Buruk, geride bıraktığımız sezon Süper Lig ekibi Bodrum FK'ye kiralanan Taylan Antalyalı'ya gelecek planlamalarında yer vermedi. Sarı-kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki deneyimli orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmeye hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray kariyerinde 102 maça çıkan 30 yaşındaki isim, takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.