Okan Buruk, Juventus\'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray\'a gelir misin?

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldikleri Juventus'un yıldız ismi Teun Koopmeiners'e çevirdi.

KOOPMEINERS İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, uzun bir süredir takip ettiği Teun Koopmeiners'i oynanan iki maçta da çok beğendi. Deneyimli hoca, transferde elini çabuk tutarak 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile yeniden telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deneyimli hoca, yıldız isme planlarını anlatırken, Galatasaray'a sıcak bakıp bakmayacağını da sordu.

JUVENTUS YOLLARINI AYIRACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Koopmeiners dahil 6 oyuncusu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. İtalyan ekibi, 28 yaşındaki futbolcudan 30 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 36 maçta takımının yanında olan Teun Koopmeiners, 2 ve 1 asistlik performans sergiledi.