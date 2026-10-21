Okan Buruk, Lille'i 4-2 yenince PSG maçına üst tur garantisiyle gitmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Okan Buruk, Lille'i 4-2 yenince PSG maçına üst tur garantisiyle gitmek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG ile oynanacak son maça üst tura çıkmayı garantilemiş bir takım olarak gitmek istediklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille maçının ardından yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain ile oynayacağımız son maça, üst tura çıkmayı garantilemiş bir takım olarak gitmek istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Doğum günü pastasını keserken, dilekte bulunduğunu belirten Buruk, "Çok önemli bir haftaydı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığımız Lille maçını kazanmak, ardından da derbiyi kazanmak istiyorduk. İlkini bugün başardık. Şimdi hedefimiz, bir an önce bu maçı geride bırakıp derbiye hazırlanmak. Elbette güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama beş gün sonra bir derbi maçımız var. En kısa zamanda o maça hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Deplasmanda kazanmak benim için gerçekten çok sevindirici"

Deplasman galibiyetinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayan Okan Buruk, "Geçen sezon bunu yalnızca Ajax deplasmanında yaşamıştık. Bence Lizbon'da da buna yaklaşabileceğimiz bir maç oynamıştık. Bugünkü maça benzer bir karşılaşmaydı ama orada galibiyeti alamamıştık. Burada deplasmanda kazanmak benim için gerçekten çok sevindirici. Birincisi, deplasmanda kazanmak; ikincisi de puan durumundaki yerimizi yükseltmek.Dün de söyledim, önümüzdeki beş maç çok kritikti. Geçen sezon son maça daha garanti bir şekilde gitmiştik. Bu sezon ise Paris Saint-Germain ile oynayacağımız son maça, üst tura çıkmayı garantilemiş bir takım olarak gitmek istiyoruz. Bu nedenle bu beş maç çok önemliydi. İlkini kazandık, bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Geriye düştük ama geri dönmeyi başardık"

Maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence oyuna başladığımız andan bitiş düdüğüne kadar aynı istek ve konsantrasyonla oynadık. Sürekli önde oynamaya çalıştık. Bu benim için önemliydi. Geriye düştük ama geri dönmeyi başardık. Dün basın toplantısında da söylemiştim; geriye düştüğümüzde buna tepki vermemiz gerekiyor. Bence 90 dakikaya yayılan iyi bir oyun ortaya koyduk. Geriye düştükten sonra öne geçtik ve 4-2'lik skoru yakaladık. Oyun disiplinimizi bırakmadık. Daha iyi çıkışlar yapabilseydik skoru daha da artırabilirdik. Elbette iyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara sahipler ve kendi sahalarında mücadele ediyorlar. Fransa Ligi'nde şu anda bizimle aynı puandalar ve liderlik yarışındalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yerlere gelebilmek için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma da söyledim; burada kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyorsak bu maç çok önemliydi, çok kritikti. Bugün çok iyi işler yaptılar. Hepsini tebrik etmek istiyorum."

"Bizi burada desteklemeye gelen bütün Türk taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum"

Maça gelen taraftarlarla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Ayrıca stadın her yerinde yine Türk taraftarlar vardı. Bizi burada desteklediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Otelin önüne ve havaalanına kadar gelip her yerde yanımızda oluyorlar. Onların katkısını da unutmamak gerekiyor. Maç boyunca bize çok büyük destek verdiler. Sadece Galatasaray taraftarına değil, bugün bizi burada desteklemeye gelen bütün Türk taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Aralarında Galatasaraylı olmayanlar da olabilir. Hepsine minnettarız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayOkan BurukFransaLilleSporPSGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: “Bu kaderi hak ediyoruz“ Türkiye-Libya anlaşması onaylandı, Yunan emekli koramiralden tepki: "Bu kaderi hak ediyoruz"
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler
Adana Demirspor, 330 bin Euro’luk alacağından vazgeçen Montella’ya teşekkür etti Adana Demirspor, 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçen Montella'ya teşekkür etti
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar Tam 112 yıllık Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık
23:52
Arda Güler alev almaya devam ediyor Son 3 maçta 4 gole katkı
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı
23:03
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: “Dört gözle bekliyoruz“
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz"
23:02
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
22:56
Lille’i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu
Lille'i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu
22:49
Suudi Arabistan ve Katar dahil 5 ülkede ABD diplomatlarının tahliyeye hazırlandığı iddia edildi
Suudi Arabistan ve Katar dahil 5 ülkede ABD diplomatlarının tahliyeye hazırlandığı iddia edildi
22:08
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 23:56:44. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Lille'i 4-2 yenince PSG maçına üst tur garantisiyle gitmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei