Okan Buruk: Şampiyonluk Galatasaray için Norm oldu - Son Dakika
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Okan Buruk: Şampiyonluk Galatasaray için Norm oldu

12.06.2026 10:57
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Okan Buruk, Galatasaray'ın her sezon şampiyonluk hedeflediğini ve bu durumu normalleştirdiğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her sezon şampiyonluğu hedeflediklerini ve şampiyonluğun kendileri için normalleştiğini belirtti.

Buruk, sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray camiasında herkesin gelip geçici olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Dört sene önce, üst üste dört sene şampiyon olacağız desek... Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü, bilmiyorum. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet. Bu sene kupayı kendi kendimize aldık ama kupayı her yerde gezdiriyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda önemli oyuncuların sembol haline geldiğinin altını çizen Okan Buruk, "Bunun taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz. Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Galatasaray'ın stadındaki atmosferi dünyanın 1 numarası olarak söyleyebilirim. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık. Futbolcular ve maça gelen insanlar çok etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk: Şampiyonluk Galatasaray için Norm oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kubilay Haydaroğlu Kubilay Haydaroğlu:
    doğru söylüyo buruk bu başarılar kolay gelmiyo ama artık şampiyonluk için daha da çalışması gerek takım zaman geçtikçe rahatlamaya başlıyo 0 0 Yanıtla
  • Haci Halil Şimşek Haci Halil Şimşek:
    hocam haklı ya dört sene üst üste şampiyon olmak kolay değil mi bu arada stadyum atmosferi gerçekten başka bir şey 0 0 Yanıtla
  • Dilek Ergoven Dilek Ergoven:
    ya başarı normalleşti de ne bekliyorsunuz 0 0 Yanıtla
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