Okan Buruk, soğuktan konuşamadı - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk, soğuktan konuşamadı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'ye karşı oynayacakları maç öncesi soğuk hava şartlarına maruz kaldı. Kendisini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya gelen Buruk, soğuk hava nedeniyle konuşamadı ve hızla içeri gitti.

12.12.2024 16:07
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Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında da oldukça soğuk havada oynanacak bir mücadeleye çıkacak.

SOĞUKTAN KONUŞAMADI

İsveç ekibi Malmö'den üç puan alma peşinde olacak sarı-kırmızılı temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, kendilerini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya geldi. Buruk, soğuktan konuşamadı. Taraftarların sorularına cevap veremeden hızla içeri gitti.

Okan Buruk, soğuktan konuşamadı

Galatasaray, Okan Buruk, İsveç, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, soğuktan konuşamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Çelikk:
    Akşam da Yenilince Soğuktan Donacaksınız inşallah 4 76 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    O ne la aynı Messi gibi hareketler, Messi zekası var Okan hocamda :D 48 6 Yanıtla
  • Önder null:
    konusmadan sokuyor. ali ike macuna inat adamdir 42 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Adamın mimik bile donmuş kalmış tövbe estağfurullah o da soğuk mu diye zorbalıyor :DD:D:DD Komedi ya :D:D:D:DD 22 0 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    O sadecr fb konusu açılınca konuşur diğer konularda ağlar 4 17 Yanıtla
  • onder geldi:
    emen macı ertelettir hava çok soğuk diye 4 12 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Allahtan konuşamamış yoksa yine fener derdi :) 5 11 Yanıtla
  • Gürkan Güneş:
    Çimlet uzundur yada çimler ıslatılmadı 2 5 Yanıtla
  • Hasan ÖZPALAS:
    Yılın haberi haberi yazan arkadaşı tebrik ediyorum 6 0 Yanıtla
  • Yisteks Tekstil:
    Orko 2 3 Yanıtla
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