Okan Buruk, soğuktan konuşamadı

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Süper Lig'de son olarak Sivas deplasmanına giden Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında da oldukça soğuk havada oynanacak bir mücadeleye çıkacak.

SOĞUKTAN KONUŞAMADI

İsveç ekibi Malmö'den üç puan alma peşinde olacak sarı-kırmızılı temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk, kendilerini ziyaret eden taraftarlarıyla otel önünde bir araya geldi. Buruk, soğuktan konuşamadı. Taraftarların sorularına cevap veremeden hızla içeri gitti.