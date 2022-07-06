Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı - Son Dakika