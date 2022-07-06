Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti.

OKAN BURUK, NWAKAEME'Yİ TAKIMINDA İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.