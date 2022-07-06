Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı - Son Dakika
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Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı

06.07.2022 18:13

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Anthony Nwakaeme, kulübü ile sözleşme yenilemeyip ayrılmıştı. Skorer bir kanat oyuncusu isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Sarı kırmızılı yönetim de yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti.

Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray, Nwakaeme ile görüşmelere başladı

OKAN BURUK, NWAKAEME'Yİ TAKIMINDA İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı - Son Dakika
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