Okan Buruk'tan 4. Şampiyonluk Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 5. kez şampiyon olduğunu belirterek "Kendi adıma Başakşehir şampiyonluğuyla beraber aslında bir yıldızı da teknik adam olarak kazanmış oldum." dedi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. şampiyonluğu ilan ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğun mutluluğunu yaşadığını aktaran Buruk, "Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık. Bu sene üst üste 4. şampiyonluğu kazandık. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğuyla beraber bir yıldızı da teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Üst üste 4. şampiyonluk başarısını kazanan Galatasaray." diye konuştu.

Taraftarın başarılarda büyük pay sahibi olduğuna değinen Buruk, şöyle davam etti:

"Onların desteğiyle her zaman ayakta kalıyoruz. Hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla onları hep başı dik gezdirdik. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilirdik. Bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın adını duyurduk. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Burada muhteşem de bir stat atmosferi oluşturduk. Herkesin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar, yorgunluklar olabiliyor. Toplamda 50'den fazla maça çıktık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış futbolcularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Genel olarak baktığımızda 12 tane Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımız. Ligin sonu ve belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat, hep önde gittiğimiz, şampiyonluğun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık. Şampiyonluğu kazandık."

Okan Buruk, yeni sezondaki hedeflerine dair "Hedefimiz inşallah üst üste 5. şampiyonluk. Kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz. İleride hep bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar konuşulacak. Ancak bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerime de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.