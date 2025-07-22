Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt - Son Dakika
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Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt

Okan Buruk\'tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt
22.07.2025 17:29
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Galatasaray'da teknik adam Okan Buruk, Avusturya kampında konuştu. Başarılı hoca, İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu için gelen soruya cevap vererek, ''Çok önemli bir bütçeyi Osimhen'e kullanmış oluyoruz, onun devamında da kalan bütçeye göre kararlar almamız gerekiyor. Burada çok fazla şey isteyebilirsiniz, her mevkiye oyuncu isteyebilirsiniz ama burada bütçemiz de çok önemli bir durumda.'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Avusturya kampında beIN Sports'a konuşan Okan Buruk,İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nun transfer iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN VE HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ

"Orta sahaya net bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Hakan Çalhanoğlu ile İlkay Gündoğan'ın ismi gündeme geldi. Dış basında çok isim yazılıyor Galatasaray'a. Orta saha transferi var mı talimatlarınız arasında?" sorusuna cevap veren Okan Buruk, "Başkanımızın da isteği bu şekilde, bizim de düşüncemiz bu şekilde aslında mevki mevki gitmeye çalışıyoruz. Leroy Sane'yi hızlı bir şekilde bitirdik. Osimhen çok önemliydi, Osimhen'in transferi neredeyse sonlanıyor. O sonlandıktan sonra özellikle kaleci transferi bizim için önemli olacak. Diğer mevkilerle ilgili devam eden süreçte karar vermemiz gerekiyor. Gidecek, kalacak, ayrılacak... Burada en önemli şey tabii ki bir bütçeniz olması gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden başarılı hoca, ''Çok önemli bir bütçeyi Osimhen'e kullanmış oluyoruz, onun devamında da kalan bütçeye göre kararlar almamız gerekiyor. Burada çok fazla şey isteyebilirsiniz, her mevkiye oyuncu isteyebilirsiniz ama burada bütçemiz de çok önemli bir durumda. Bunu da doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt - Son Dakika

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