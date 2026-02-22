Okan Buruk’tan Konyaspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk’tan Konyaspor Maçı Değerlendirmesi

Okan Buruk’tan Konyaspor Maçı Değerlendirmesi
22.02.2026 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından galibiyeti hak ettiklerini savundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından, "Golü vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin aldığı 3 puandan dolayı hem bir hocayı hem Konyaspor oyuncularını hem de Konyaspor taraftarlarını tebrik ediyorum. Burada güzel bir atmosfer oluşturdular. Burada galibiyette onların önemli bir rolü var. İlk yarı biraz daha çok pozisyon üretmesek de 3-4 tane pozisyonumuz oldu. Biraz daha net pozisyona yaklaştığımız ama rakibimize hiç pozisyon vermediğimiz bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığımızda aslında ikinci yarıya iyi başladık. Attığımız gole kadar oyunumuz iyiydi. Bence çok temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem var hakeminin tavsiyesi hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle benim görüşüme göre çok temiz bir gol. Hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Yani golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı. Kornerden yediğimiz gol ve onun devamında rakibimiz coşkulu oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar devamında. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol. Bir hakem hatasıyla, pardon iki hakem hatasıyla iptal oldu. Bununla ilgili federasyon başkanımızın her zaman açıklaması var, bu tür hataları asla affetmeyeceğim diye. Kendisinin de bu maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı bu gol ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi ama şu an 2026'dayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Burada da bugünkü hakemlerimizi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Maça iğneyle çıktı ama dediğim gibi belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi"

Icardi'nin çıkma sebebinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Icardi'nin sırtında tutulma vardı. Yani bugün maç saatine kadar bekledik aslında. Kendini iyi hissettiğini söyleyince onunla ilk 11 başladık. Ama oyun içerisinde tabii ki ilk yarının sonlarına doğru biraz daha takım olarak da topu rakibe verdiğimiz, arkaya yaslandığımız, baskılara tam gidemediğimiz, üretemediğimiz bir yerde rakibin de savunma olarak öne çıktığı bir yerde ikinci yarıda Barış'ın hem ön alan baskıları hem savunma arkası şartlarını hayal etmiştik. Ama günün sonunda bunlar gerçekleşmedi. Maça iğneyle çıktı ama dediğim gibi belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Okan Buruk, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk’tan Konyaspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 01:04:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Okan Buruk’tan Konyaspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.