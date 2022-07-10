Okan Buruk'tan kötü başlangıç! Galatasaray Avusturya ekibine mağlup oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve Sturm Graz karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY SONUNU GETİREMEDİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golü 7. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi. İlk yarısı sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle biten mücadelede Sturm Graz 54 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleri ile öne geçti. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmazken, sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta mağlup oldu. Galatasaray bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba saat 20.00'de Fehervar ile oynayacak.