Okan Buruk'tan kötü başlangıç! Galatasaray Avusturya ekibine mağlup oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'tan kötü başlangıç! Galatasaray Avusturya ekibine mağlup oldu

10.07.2022 13:29

2022-2023 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a karşı öne geçse de 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba saat 20.00'de Fehervar ile oynayacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve Sturm Graz karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY SONUNU GETİREMEDİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golü 7. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi. İlk yarısı sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle biten mücadelede Sturm Graz 54 ve 57. dakikalarda Rasmus Hojlund'un golleri ile öne geçti. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmazken, sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta mağlup oldu. Galatasaray bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba saat 20.00'de Fehervar ile oynayacak.

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