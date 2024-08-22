Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz

Geniş Video İzle

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından UEFA'ya tepki gösterdi. Buruk, İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakemin maçı yönetmesini eleştirerek, rövanş maçına Azeri hakem atanmasını istedi.

22.08.2024 07:37  Güncelleme: 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys mağlubiyetinin ardından konuştu. Hakem yönetimini eleştiren Okan Buruk, çok fazla kart gösterilmesine de isyan etti.

"BİZDE AZERİ HAKEM İSTİYORUZ"

Hakemi eleştiren Okan Buruk, " İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar. Bize Azeri hakem veriyorlar mı? Hakem maça muhtemelen arabasıyla gelmiştir. Rövanş maçında bizim sahamızda Azeri hakem istiyoruz. Böylece durumu eşitlemiş olurlar" dedi.

"OYUNCUNUN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

Mücadelede kırmızı kart görerek penaltıya sebebiyet veren Buruk, "Ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Oyunculardan bazen bir şekilde bunu bekliyorlar, kural içinde var, müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarpıp eline geldi. Oyuncun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırması da çok ağır oldu. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayacağız. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorlarsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde" ifadelerini kullandı.

"HAKEM ÇOK FAZLA KART GÖSTERDİ"

Hakemi eleştiren Buruk, "Kötü bir hakem yönetimi vardı. Şampiyonlar Ligi'ne giriş aşamasında hakem performansını daha iyi bekliyorsunuz. Bu hakemin Almanya'da FIFA kokartının olmasını size hissettirmedi. Oyunu hızlandırabilirdi. Daha iyisini yapabilirdi. Çok fazla kart gösterdi. Gereksiz kartlar gösterdi. Abdülkerim'e gösterdiği ilk sarı kart çok yanlış kart. Bir hakemin bu kadar rahat kart göstermesi iki takıma da, kırmızı kart sınırı içerisine hakem soktu ortada hiçbir şey yokken. Abdülkerim'e kart gösterdi, 1-0 gerideyiz, topu iki adım yana bıraktı, bu kadar kolay kart gösterilmesi bu seviyede... Kartı yazması bile 1 dakika sürüyor. Bazen ne oluyor, VAR'a mı gidiyor diyordum" dedi.

Okan Buruk\'tan olay tepki: İsviçre\'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Young Boys, Okan Buruk, İsviçre, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • ferhat eser: alıştılar bedava puanlara zamanında şimdi gerçekler çok zorlarına gidiyor ee nedemişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste 149 122 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: nerelerdesin be büyük ekşi kankan zor durumda 127 60 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Okan haklıdır. Galatasaray İsviçre'de 2-0 geriden 2-2 yi yakaladı. Bi penaltı bi de kırmızı kart ile 3-2 Young Boys a kazadırdı maçı Alman Hakem Daniel Siebert..... 73 98 Yanıtla
  • Nazif Aslan: bu adamın yenildiği zaman hakemi elestirmedigi maç yok hakem süper maç yönetti 106 50 Yanıtla
  • ferhat eser: rams stadında youngboys hata yapmaz turu geçer 66 66 Yanıtla
  • İlhan İnan: Okan haklı ... 32 76 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Takımda oyun karakteri yok karmakarışık bir sistem var bunun suçlusu hakemmi şimdi 67 11 Yanıtla
  • Hakan İpbuker: Vay arkadaş ya... Sen kısaca şunu desen bizim avrupa maçlarımızıda bizi kollayan hakemler yönetse yenilmezdik diye... Ağlama duvarı sanki gol attında vermedimi ? Hakemi var çağırdı verdi.Sen zaten geçen sene de oyun oynamıyordun azcık düzgün yöneten hakem olunca yenilmen gayet normal... 58 16 Yanıtla
  • Serkan Basar: Yenersen Sıkıntı Yok Yenilirsen Sıkıntı Onlar 3 Atınca Sende 5 Atsaydın Değilmi Yani 64 6 Yanıtla
  • Kemal Demir: Okan kredisini tüketti. Sürekli aynı diziliş aynı taktik . Hiç artısı kalmadı artık. Yıldız oyuncuları da küstürdü . Zaha,Tete , ziech i söndürdü . 40 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:59:59. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement