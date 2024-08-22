Okan Buruk\'tan olay tepki: İsviçre\'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz

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Süper Lig devi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys mağlubiyetinin ardından konuştu. Hakem yönetimini eleştiren Okan Buruk, çok fazla kart gösterilmesine de isyan etti.

"BİZDE AZERİ HAKEM İSTİYORUZ"

Hakemi eleştiren Okan Buruk, " İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar. Bize Azeri hakem veriyorlar mı? Hakem maça muhtemelen arabasıyla gelmiştir. Rövanş maçında bizim sahamızda Azeri hakem istiyoruz. Böylece durumu eşitlemiş olurlar" dedi.

"OYUNCUNUN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

Mücadelede kırmızı kart görerek penaltıya sebebiyet veren Buruk, "Ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Oyunculardan bazen bir şekilde bunu bekliyorlar, kural içinde var, müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarpıp eline geldi. Oyuncun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırması da çok ağır oldu. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayacağız. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorlarsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde" ifadelerini kullandı.

"HAKEM ÇOK FAZLA KART GÖSTERDİ"

Hakemi eleştiren Buruk, "Kötü bir hakem yönetimi vardı. Şampiyonlar Ligi'ne giriş aşamasında hakem performansını daha iyi bekliyorsunuz. Bu hakemin Almanya'da FIFA kokartının olmasını size hissettirmedi. Oyunu hızlandırabilirdi. Daha iyisini yapabilirdi. Çok fazla kart gösterdi. Gereksiz kartlar gösterdi. Abdülkerim'e gösterdiği ilk sarı kart çok yanlış kart. Bir hakemin bu kadar rahat kart göstermesi iki takıma da, kırmızı kart sınırı içerisine hakem soktu ortada hiçbir şey yokken. Abdülkerim'e kart gösterdi, 1-0 gerideyiz, topu iki adım yana bıraktı, bu kadar kolay kart gösterilmesi bu seviyede... Kartı yazması bile 1 dakika sürüyor. Bazen ne oluyor, VAR'a mı gidiyor diyordum" dedi.